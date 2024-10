Landau – Ehrung der Ehrenamtlichen im Sport: Meldungen ab sofort möglich – Ehrungsabend am 12. Dezember

Landau / Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak(Kreis Südliche Weinstraße) – Es ist gute Tradition im Landkreis Südliche Weinstraße, dass Landrat Dietmar Seefeldt zum Ehrungsabend für Ehrenamtliche im Sport einlädt. Dieses Jahr findet er am Donnerstag, 12. Dezember, um 18 Uhr im Bürgerhaus in Maikammer statt. Landrat Seefeldt ruft die Vereine aus dem Kreis SÜW dazu auf, Persönlichkeiten zu melden, die sich seit mindestens 25 Jahren in Sportvereinen engagieren und im Ehrenamt aktiv sind. „Ehrenamtliche sind das Rückgrat des Sports. Ohne ihren unermüdlichen Einsatz – oft im Hintergrund – wäre das sportliche Vereinsleben im Kreis Südliche Weinstraße sowie die vielen Sportveranstaltungen nicht denkbar. Bei der Ehrung der Ehrenamtlichen im Sport geht es uns darum, dieses Engagement sichtbar zu machen und zu würdigen“, so der Landrat. Die Meldungen sollten bis spätestens Samstag, 30. November, bei Heiko Pabst, Persönlicher Referent des Landrats, eingereicht werden. Die Unterlagen dazu sind auf der Webseite des Landkreises SÜW unter www.suedliche weinstrasse.de/ehrenamtliche-im-sport zu finden.

Rückfragen beantwortet Heiko Pabst gerne per E-Mail an heiko.pabst@suedliche-weinstrasse.de oder telefonisch unter 06341 940-10