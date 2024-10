Landau – Auf Betrüger hereingefallen, Masche “Trading-Scam”

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am 21. Oktober um 19:30 Uhr wird das preisgekrönte Ensemble Esperanza in der Aula des Mannheimer Schlosses auftreten. Das Konzert ist Teil der VP Bank Classic Tour, die das Ensemble auch in renommierte Spielstätten wie die Philharmonie Luxemburg, das Carmen Würth Forum Künzelsau und die Residenz München führen wird. INSERATRhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote ... Mehr lesen »