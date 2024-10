Heidelberg – Zuschüsse für die Erneuerung einer Tennishütte und die Sanierung eines Gymnastikraumes

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die erste öffentliche Bürgerveranstaltung zur Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung in Heidelberg findet am Freitag, 11. Oktober 2024, von 18 bis 20.30 Uhr im Stadtteil Bergheim statt. Die Stadt Heidelberg lädt alle Bewohnerinnen und Bewohner von Bergheim herzlich dazu ein, an der Veranstaltung teilzunehmen und sich bei der stadtteilbezogenen Anpassung in Bergheim ... Mehr lesen »