Heidelberg – Zoo Heidelberg: Joshua Förg ist der neue Vogel-Kurator

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Mitte September übernahm Biologe Joshua Förg als neuer Kurator das Management des Vogelbestands im Zoo Heidelberg. Der begeisterte Vogel-Enthusiast trägt nun Verantwortung für den vielfältigen Vogelbestand mit etwa 500 Vögeln in 75 Arten. Neben den gefiederten Bewohnern des Zoos fallen auch Reptilien, Amphibien, Fische und Wirbellose in seinen Aufgabenbereich. Förg freut sich darauf, seine Begeisterung für die Vogelwelt mit ihrem besonderen Artenreichtum mit den Zoobesuchern in Heidelberg zu teilen.

Bereits als Kind war Joshua Förg von der Zoologie und der Vogelkunde begeistert. Privat züchtete er Prachtfinken und war auch als Wildvogelberinger aktiv. Diese Begeisterung für die Artenvielfalt möchte der aus dem Kraichtal stammende Biologe mit den Heidelberger Zoobesuchern teilen und diese für den Schutz natürlicher Lebensräume sensibilisieren. „Der Zoo Heidelberg ist ein Ort, an dem die Vielfalt der Vogelwelt erlebbar wird. Wer einmal das Balzverhalten eines Kampfläufers im Küstenpanorama miterlebt hat oder den durchdringenden Ruf eines Hornvogels wahrgenommen hat, bekommt in Heidelberg einen Einblick in den eindrucksvollen Artenreichtum der Vögel“, sagt Joshua Förg.

Der Vogelkurator sieht in solchen Erlebnissen die Möglichkeit, einen Grundstein für Umweltbewusstsein und aktiven Naturschutz zu legen. Im Mittelpunkt seiner Arbeit im Zoo Heidelberg steht das Management des vielfältigen Vogelbestands – von der kleinen Türkistangare bis zum Helmkasuar. In engem Kontakt mit anderen zoologischen Gärten koordiniert Förg den Transfer von Tieren und die Beteiligung an verschiedenen Erhaltungszuchtprogrammen. Er begleitet das Tierpflegeteam mit seinem Fachwissen und betreut die Beteiligung bei Auswilderungs- und Zuchtprojekten. „Nach- und Aufzuchten bedrohter Vogelarten, wie dem Balistar oder erfolgreiche Auswilderungsprojekte wie beim Steinkauz im Rhein-Neckar-Kreis gehören für mich zu den besonderen Momenten meiner Arbeit“, so der Kurator.

Zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Kurator unterstützt er als Assistent der Geschäftsführung die strategische Weiterentwicklung des Zoos. Aktuell befasst er sich beispielsweise mit dem Monitoring von Wildtieren auf dem Zoogelände und Nachhaltigkeits-Projekten wie dem schonenderen Umgang mit Ressourcen oder der Reduzierung des CO₂-Ausstoßes.

Seine Begeisterung für Tiere und Natur begleitet Joshua Förg schon sein ganzes Leben. Auf ein Freiwilliges Ökologisches Jahr in der Zoopädagogik folgten neben dem Biologie-Studium mehrere Jahre Tierpflege im Vogelrevier des Zoologischen Stadtgartens Karlsruhe. Nach einer Beschäftigung als Kurator im Schweizerischen Gossau, zog es den gebürtigen Kraichtaler wieder in die Heimat. „Ich freue mich, auf den hochwertigen und fachlich spannenden Vogelbestand hier in Heidelberg und auf die vielfältigen Aufgaben und Projekte“, erklärt Joshua Förg.

Foto 1: Joshua Förg ist der neue Vogel-Kurator im Zoo Heidelberg (Zoo Heidelberg)

Quelle Zoo Heidelberg