Heidelberg – Parkraumbewirtschaftung: Bürgerbeteiligung am Freitag, 11. Oktober, in Bergheim

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die erste öffentliche Bürgerveranstaltung zur Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung in Heidelberg findet am Freitag, 11. Oktober 2024, von 18 bis 20.30 Uhr im Stadtteil Bergheim statt. Die Stadt Heidelberg lädt alle Bewohnerinnen und Bewohner von Bergheim herzlich dazu ein, an der Veranstaltung teilzunehmen und sich bei der stadtteilbezogenen Anpassung in Bergheim zu beteiligen. Die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten der Musik-und Singschule, Kirchstraße 2, statt.

Wie läuft die Bürgerbeteiligung in Bergheim ab?

Die Stadt Heidelberg informiert die Bürgerinnen und Bürger in Bergheim über die im Konzeptentwurf konkret geplanten Maßnahmen in ihrem Stadtteil. Außerdem besteht für die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, Ideen und Wünsche zur konkreten Anpassung vor Ort zu geben – beispielsweise beim Geltungsbereich für Bewohnerparken oder Kurzzeitparken oder zur zeitlichen Begrenzung von Parkzonen, Ladezonen, E-Ladestationen oder Fahrradabstellanlagen. Die Hinweise aus der Bürgerveranstaltung in Bergheim werden gesammelt, geprüft und, wo möglich, bei der späteren Umsetzung berücksichtigt.

Wie sieht der derzeitige Konzeptentwurf aus?

Die Stadt Heidelberg wird zukünftig alle Parkplätze in Bergheim bewirtschaften. Hierfür sind zwei Modelle geplant. Zum einen ein sogenanntes „Mischparken“ auf den derzeit noch nicht bewirtschafteten Flächen. Das heißt Bewohnerinnen und Bewohner sowie Kurzzeitparker mit Parkscheibe oder Parkschein teilen sich die verfügbaren Parkflächen. Zum anderen sollen vereinzelt auch reine Bewohnerparkplätze ausgewiesen werden. Diese Parkplätze stehen dann ausschließlich für Bewohnerinnen und Bewohner zur Verfügung. Mit diesen beiden Modellen hat die Stadt in anderen Stadtteilen mit Parkraumbewirtschaftung bislang ausschließlich positive Erfahrungen gesammelt.

Im Zuge der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung in Bergheim soll auch gleichzeitig das Parken in diesem Stadtteil neu geordnet werden, sodass zukünftig zum Beispiel Gehwege wieder vollständig für den Fußverkehr nutzbar sind.

Hintergrund

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15. November 2023 das entsprechende Konzept zur Bürgerbeteiligung beschlossen. Nähere Infos sind auf der Webseite der Stadt Heidelberg zu finden unter www.heidelberg.de/parkraumbewirtschaftung.