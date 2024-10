Heidelberg – Musik- und Singschule: Projektchor präsentiert Liebeslieder von Johannes Brahms

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Heidelberger Projektchor gibt ein Liebesliederkonzert am Sonntag, 20. Oktober 2024, um 17 Uhr. Im Johannes-Brahms-Saal der Heidelberger Musik- und Singschule, Kirchstraße 2, erklingen die Liebesliederwalzer op.52 von Johannes Brahms in einer Neufassung für gemischten Chor und Orchester. Die Liebeslieder-Walzer gehören zu den populärsten Werken von Johannes Brahms (1833–1897). Neben den Walzern op. 39 und den Ungarischen Tänzen waren es diese Liebeslieder, die Brahms bekannt machten. Die 18 Lieder sind bunt und vielfältig, singen von Liebe, Sehnsucht, Lust und Leid, Zorn und Spott. Die Texte entstammen einer Sammlung von Liedernachdichtungen aus verschiedenen, meist osteuropäischen Sprachen, die Georg Friedrich Daumer 1855 in seiner Anthologie „Polydora“ herausgegeben hatte. Der berühmte Zyklus wird in einer Bearbeitung für Chor und Orchester erklingen, die der Leiter des Chores, Jochen Woll, eigens für diese Aufführung erstellt hat.

Ergänzt werden die Brahmslieder durch eine bezaubernde Sammlung von elf Vertonungen traditioneller englischer, schottischer und irischer Volkslieder, die John Rutter 1994 unter dem Titel „The Sprig of Thyme“ für Chor, Harfe und Kammerorchester bearbeitet hat.

Instrumentaler Partner des Heidelberger Projektchors ist die Kurpfalzphilharmonie mit ihren Solisten unter ihrem Konzertmeister Arne Müller. Die Leitung der Aufführung hat Jochen Woll.

Karten zu 20 Euro (ermäßigt 10 Euro) sind im Vorverkauf erhältlich per E-Mail an

karten-musikschule@heidelberg.de oder per Telefon unter 06221 58-43500.