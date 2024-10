Heidelberg – Geplanter Solarpark in Heidelberg-Grenzhof – Digitale Infoveranstaltung am Donnerstag, 10. Oktober, um 16 Uhr

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Vorhabenträger Prowind Solar wird am Donnerstag, 10. Oktober 2024, um 16 Uhr der interessierten Öffentlichkeit das geplante Projekt zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage im Gewann Weide, Heidelberg-Grenzhof, digital vorstellen. Die geplante Anlage soll sich über eine Fläche von rund 13 Hektar erstrecken und einen zentralen Beitrag zur Energiewende in Heidelberg leisten. Der Gemeinderat hat diese Fläche bereits im Mai 2024 im Rahmen der Offenlage des Teilregionalplans Freiflächen Photovoltaik bewertet. Zur Realisierung dieses Vorhabens ist die Aufstellung eines Vorhabenbezogenen Bebauungsplans erforderlich. Das Verfahren für den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird in der Veranstaltung durch das Stadtplanungsamt erläutert. Das Bebauungsplanverfahren wird anschließend im Rahmen der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats Wieblingen am Donnerstag, 10. Oktober 2024, um 18 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus, Mannheimer Straße 252, beraten.

Der Link zur digitalen Bürgerveranstaltung, organisiert durch den Vorhabenträger Prowind

Solar, ist auf der Webseite des Unternehmens unter www.prowind.com verfügbar.