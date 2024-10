Frankenthal – Stadt Frankenthal gratuliert ihrem ehemaligen Oberbürgermeister: Pfälzer Löwe für Theo Wieder

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Frankenthal würdigt ihren ehemaligen Oberbürgermeister Theo Wieder und gratuliert ihm herzlich zur Verleihung des „Pfälzer Löwen“ (Sonntag 29. September), der höchsten Auszeichnung des Bezirksverbands Pfalz.

„Diese Ehrung gebührt einem Politiker, der Frankenthal über viele Jahre hinweg mit Weitsicht, bürgernah und unermüdlichem Einsatz geprägt hat. Theo Wieder hat als Oberbürgermeister in bemerkenswerter Weise das Wohl unserer Stadt in den Mittelpunkt seines Handelns gestellt. Mit seinem Engagement, seiner Tatkraft und seinem Gespür für das, was Frankenthal voranbringt, hat er die Weichen für eine positive und nachhaltige Entwicklung unserer Stadt gestellt“, würdigt Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer einen seiner Vorgänger im Amt.

Nicht nur in Frankenthal, sondern in der gesamten Pfalz hat Theo Wieder durch seine spätere Tätigkeit im Bezirksverband Pfalz tiefe Spuren hinterlassen. Als langjähriger Oberbürgermeister der Stadt Frankenthal und Bezirkstagsvorsitzender hat er es verstanden, die Interessen der Kommune mit den Anliegen der gesamten Region in Einklang zu bringen. Sein diplomatisches Geschick und seine Fähigkeit, Brücken zu bauen und Kompromisse zu finden, machten ihn zu einer der prägenden Persönlichkeiten der pfälzischen Kommunalpolitik.“

Die Stadt Frankenthal gratuliert Theo Wieder zur Verleihung des Pfälzer Löwen – es ist eine verdiente Anerkennung seiner herausragenden Leistungen. Diese Auszeichnung unterstreicht seine Verdienste nicht nur für die Stadt Frankenthal, sondern für die gesamte Pfalz. Sein unermüdliches Wirken hat die Stadt Frankenthal und die Region geprägt und wird noch lange nachwirken.

Die Stadt Frankenthal dankt Theo Wieder von Herzen für seine außergewöhnlichen Verdienste und gratuliert ihm zu dieser hohen Ehrung.

Mehr zur Person Theo Wieder

Geb. am 25. Mai 1955 in Wittlich. 1976 bis 1980 Studium der Rechtswissenschaften und Volkswirtschaftslehre in Baden-Württemberg; 1981 bis 1984 Erste juristische Staatsprüfung und Referendarzeit in Bad-Württemberg; 1985 Zweite juristische Staatsprüfung in Baden-Württemberg; 1985 bis 1996 Richter am Verwaltungsgericht in Neustadt; 1996 bis 1999 Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht in Neustadt; 1990 und 1994 Abordnungen an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz; 2004 Wahl in den Bezirkstag Pfalz und wenig später Wahl zum Vorsitzenden des Bezirkstages Pfalz; 2009 erneute Wahl in den Bezirkstag Pfalz und kurz darauf erneute Wahl zum Vorsitzenden des Bezirkstages Pfalz.

1999 wurde Theo Wieder (CDU) zum Oberbürgermeister der Stadt Frankenthal (Pfalz) gewählt, seine Amtszeit begann am 1.1.2000 und ging bis Ende 2015.

Mehr zur Auszeichnung

„Der Pfälzer Löwe, die höchste Auszeichnung des Bezirksverbands Pfalz, ist eine von Gernot Rumpf gestaltete, etwa 25 Zentimeter hohe Bronzeplastik. Mit dem Pfälzer Löwen werden nur Personen ausgezeichnet, die sich durch langjährige hervorragende Leistungen auf politischem, kulturellem, sozialem, wirtschaftlichem oder wissenschaftlichem Gebiet höchste Verdienste um das Allgemeinwohl oder um das Wohl der Pfalz erworben haben.“

Quelle Stadt Frankenthal