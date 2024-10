Frankenthal (Pfalz) – Unfall mit verletzten Personen in der Albertstraße – Zeugenaufruf

Frankenthal (Pfalz)/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagabend (03.10.2024) kam es gegen 19:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, als ein 20-jähriger Autofahrer auf der Albertstraße in Fahrtrichtung Lambsheimer Straße im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der dortigen Schallschutzmauer der Bahngleise kollidierte. Der Fahrer sowie dessen 15-jährige Beifahrerin klagten aufgrund der Kollision über Schmerzen, woraufhin beide durch den hinzugezogenen Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden. Der 20-Jährige behauptete, dass er im Kurvenbereich aufgrund eines entgegenkommenden Autos ausweichen musste und daraufhin von der Fahrbahn abgekommen sei. Die Polizei stellte während der Unfallaufnahme neben den verletzten Personen einen weiteren vor Ort befindlichen 31-jährigen Autofahrer und augenscheinlich frische Schäden an dessen mitgeführtem Fahrzeug fest. Sowohl der 20-Jährige als auch der 31-Jährige machten unterschiedliche Angaben bezüglich des Unfallhergangs sowie der Fahrweise der beiden Autofahrer. Ebenso machten sie uneinheitliche Aussagen, ob es auch zu einer Kollision der beiden Autos gekommen sei oder nicht. Bereits vor dem Unfall sollen beide Fahrer mit ihren Autos durch die umliegenden Straßen gefahren sein. Die Höhe des Gesamtschadens wird ungefähr auf 16.000 Euro geschätzt.

Zudem besitzt der 20-Jährige keinen erforderlichen Führerschein. Da derzeit unklar ist, ob vor dem Abkommen von der Fahrbahn tatsächlich eine weitere Kollision zwischen den vor Ort festgestellten Autos stattgefunden hat, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Frankenthal ein Gutachter beauftragt und die Sicherstellung beider Fahrzeuge angeordnet. Haben Sie den Unfall beobachtet? Können Sie Hinweise zum Unfallhergang oder zur Fahrweise der Unfallbeteiligten geben? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.