Frankenthal – 31. Internationales Fest am 6. Oktober – verkaufsoffener Sonntag, 6. Oktober

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Kulturen im Austausch – 31. Internationales Fest am 6. Oktober – Herbstspektakel mit Tag der Vereine, Verkaufsoffenem Sonntag und Internationalem Fest vom 2. bis 6. Oktober.

Am verkaufsoffenen Sonntag, 6. Oktober, laden Beirat für Migration und Integration und Stadt Frankenthal von 12 bis 18 Uhr zum Internationalen Fest in die Innenstadt ein. Offiziell eröffnet wird das Fest um 14 Uhr auf der Bühne auf dem Rathausplatz durch Aygül Askin-Gezici, Vorsitzende des Beirates für Migration und Integration der Stadt Frankenthal, und den Frankenthaler Beigeordneten Bernd Leidig.

Im Anschluss sind hier bis 18 Uhr ein buntes internationales Musikprogramm und exotische Tänze zu sehen, u.a. Negum Al Sharq-Oriental-Tanz, Fächertanz, die Sporttanzgruppe Athene und Folkloretanz. In der Wormser Straße und auf dem Rathausplatz informieren zahlreiche Institutionen über ihr Angebot. Vertreten sind in diesem Jahr die Ahmadiyya-Gemeinde Frankenthal, der Verein Quantum Bildung, der Verein zu Förderung der Integration und Bildung, die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs, die Ezidische Kulturgemeinde Pfalz, Netzwerk Turkuaz e.V. sowie die Pearl Dream Designstickerei, die erstmals in diesem Jahr mit einem eigenen Stand vertreten sind. Das ZAB informiert über das Angebot für Integrations-Sprachkurse.

Die freiwillig Engagierten der Frankenthaler Flüchtlingshilfe informieren über die Länder Somalia, Afghanistan, Syrien, Eritrea und die Ukraine. Am Stand des Beirats für Migration und Integration stehen die Mitglieder für Fragen und Anregungen zur Verfügung und beantworten Fragen zur anstehenden Neuwahl des Beirats für Migration und Integration am 10.November sowie über das seit August angelaufene neue Projekt “Pass(t) genau”, in dem Einbürgerungslotsen Hilfe bei der Einbürgerung leisten.

Für das leibliche Wohl sorgen bereits ab 12 Uhr die Kulturvereine in der südlichen Wormser Straße.

Das Programm im Detail

14 Uhr Offizielle Eröffnung durch die Vorsitzende des Beirats für Migration und

Integration, Aygül Askin-Gezici

und Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer

Ab 14.30 Uhr buntes Musik- und Tanzprogramm auf der Bühne des Rathausplatzes der

verschiedenen Kulturvereine

Das Internationale Fest findet bereits zum 31. Mal statt und ist damit eine Traditionsveranstaltung in Frankenthal. Ziel ist es, den Austausch der verschiedenen Kulturen zu fördern, um das Zusammenleben aller Frankenthaler weiter zu verbessern.

Neben dem Internationalen Fest findet in der ersten Oktoberwoche das Frankenthaler Herbstspektakel (2. bis 6. Oktober) mit Herbstmarkt, Tag der Vereine und verkaufsoffenem Sonntag statt.

Alle Informationen unter www.frankenthal.de/feiert.

Quelle Stadt Frankenthal