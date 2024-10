“Die Heidelberger” – Wir haben einen neuen Migrationsbeirat

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(pm “Die Heidelberger”) – Der Migrationsbeirat der Stadt Heidelberg hat die Aufgabe, uns im Gemeinderat in den Fragen zu beraten, welche die Gestaltung des Zusammenlebens und die Integration der in Heidelberg lebenden Ausländerinnen und Ausländer, Flüchtlinge und Migrantinnen und Migranten betreffen.Weiter Aufgaben sind z.B.: Die Förderung und Sicherung des gleichberechtigten Zusammenlebens der in Heidelberg lebenden Menschen verschiedener Kulturen, dieVerbesserung der Integration der zugewanderten und insbesondere der neu zugewanderten Personen in Heidelberg, ihnen die Beteiligung am kommunalpolitischen Geschehen zu ermöglichen u.a.m.

Die konstituierende Sitzung des Migrationsbeirates verlief in netter und entspannter Atmosphäre. Die Begrüßung und Verpflichtung auf die gewissenhafte Erfüllung der Amtspflichten wurde von Frau Bürgermeisterin Stefanie Jansen durchgeführt. Im Anschluss konnten nach der jeweiligen Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten die Wahlen für den Vorstand des Gremiums in kürzester Zeit erfolgen. Als Vorsitzenden des Migrationsbeirateswurde Frau Eva Paula Mendes de Oliveira Gomes, als erste stellvertretendeVorsitzende wurde Frau Mehtap Sahin-Markovic und als zweite stellvertretende Vorsitzenden wurde Frau Anna Churaeva gewählt.

Danach hat das Frauen-Trio kompetent und zügig die weitere Sitzung geleitet und die Wahlen der

ordentlichen und der stellvertretenden beratenden Mitglieder für die gemeinderätlichen Ausschüsse verabschiedet. Hier das Ergebnis:

Stadtentwicklungs- und Bauausschuss: Dr. Reinhard Bodemeyer und Jaswinder PAL Rath

Ausschuss für Bildung und Kultur: Frau Sahar Marzieh Beheshti und Paulino Miguel

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität: Jaswinder PAL Rath und Alexander Dohayman

Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit: Jumana Alassad und Jaswinder Pal Rath

Sportausschuss: Jaswinder PAL Rath und Jumana Alassad

Jugendhilfeausschuss: Anna Martynova Sahar Marzieh Behesht.

Uns vertritt Marliese Heldner als gemeinderätliches Mitglied in diesem Gremium.

Wir wünschen allen gewählten einen erfolgreichen Start und viel Spaß bei der Arbeit im Rathaus.

