“Die Heidelberger” – Weltstillwoche 2024

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(pm “Die Heidelberger”) – Von den Stillbeauftragten Karin Biedert und Christine von Frankenberg wurden wir anlässlich der Weltstillwoche ins Café Licht in der Südstadt eingeladen. Die Einladung haben die Stadträtinnen Carmen Niebel und Larissa Winter-Horn sehr gerne angenommen. Die diesjährige Weltstillwoche steht unter dem Motto „Stillfreundliche Strukturen. Für alle.“ Ob Beratungsangebote bei Stillproblemen, offene Stillcafés oder Informationen zu Stillgruppen in der eigenen Nachbarschaft – die Strukturen, die eine stillfreundliche Umgebung erst ermöglichen, sind oft nicht gegeben. Dabei ist von großer Wichtigkeit, dass Stillen in den gesellschaftlichen Fokus gerückt wird und so beispielsweise die erwähnten Angebote niedrigschwellig gestaltet und angenommen werden können. Die globale Initiative der Weltstillwoche betont die Bedeutung von stillfreundlichen Umgebungen und Strukturen, die es allen Müttern ermöglichen, ihre Babys zu stillen. Stillfreundliche Strukturen in Kommunen umfassen eine Vielzahl von Maßnahmen, die darauf abzielen, Mütter zu unterstützen und das Stillen in der Öffentlichkeit zu normalisieren. Es werden mehr Initiativen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit über die Vorteile des Stillens benötigt. Wir möchten gerne als Mitglieder des Heidelberger Gemeinderates unseren Teil beitragen und Heidelberg zu einer stillfreundlichen Kommune machen. Bereits im Jahr 2019 hat Stadträtin Larissa Winter-Horn gemeinsam mit der freiberuflichen Hebamme und stellvertretenden Stillbeauftragten, Christine von Frankenberg, einen Konzeptansatz verfasst, mit welchen Maßnahmen Heidelberg stillfreundlich werden kann. Nun gilt es, noch mehr von diesen Maßnahmen umzusetzen. Gerne helfen wir auch dabei, dass Thema in der Öffentlichkeit noch deutlicher zu platzieren – in den nächsten Monaten gibt es mehr dazu. Vielen Dank für die Einladung zu diesem schönen Termin und ein großes Lob an das gesamte Team des Café Licht, das im Markushaus in der Südstadt einen tollen Ort der Begegnung geschaffen hat!

