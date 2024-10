“Die Heidelberger” – Das Weindorf im Herzen der Altstadt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(pm “Die Heidelberger”) – Eingebettet in die Hügelkette der Bergstraße und durch den Odenwald vor kalten Ostwinden geschützt, profitiert Heidelberg von einem milden Klima, hat geologisch auf kleiner Fläche eine große Vielfalt und bietet Rebstöcken an sonnenverwöhnten Hängen alles, was sie für ein gutes Gedeihen und hochwertige Weine benötigen. Heidelberg ist also der ideale Ort für guten Wein!

Bereits zum vierten Mal bietet das Heidelberger Weindorf vom 2. – 13. Oktober 2024 Gelegenheit, neben den Sehenswürdigkeiten der Stadt auch die kulinarischen Vorzüge Heidelbergs im Herzen der Altstadt kennenzulernen. Neben den Heidelberger Weingütern präsentiert sich Heidelbergs französische Partnerstadt Montpellier mit leckeren Weinen. Kulinarisch abgerundet wird das Angebot mit regionalen Köstlichkeiten passend zum Wein.

Unsere Stadträtin und ehemalige Weinkönigin, Larissa Winter-Horn, hat das diesjährige Heidelberger Weindorf eröffnet, da die amtierende Heidelberger Weinkönigin beruflich verhindert war. Als 1. Vorsitzende des Obst, Garten und Weinbauvereins Heidelberg-Rohrbach, in dem die Heidelberger Winzer vereint sind, engagiert sich Larissa Winter-Horn nach wie vor ehrenamtlich für den Heidelberger Wein. Sie freut sich sehr, dass bei diesem Weindorf der Schwerpunkt explizit auf den Heidelberger Weinen liegt und auch bei den Speisen großer Wert auf Regionalität gelegt wird – das ist gelebte Nachhaltigkeit und passt prima zu den Klimaschutzzielen unserer Stadt!