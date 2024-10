“Die Heidelberger” – Basketball im SNP Dome  

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(pm “Die Heidelberger”) – Beim ersten Rundenspiel im SNP-Dome legen die Hausherren einen guten Start hin. Die MLP Academics gewinnen mit einer unfassbaren Kampf- und Energieleistung das Heimspiel gegen RASTA Vechta mit 80:74. Topscorer wird Kapitän Ryan Mikesell mit 22 Punkten und elf Rebounds. Von Anfang an wach und aggressiv in der Verteidigung gelingen vor allem die Würfe jenseits der Dreierlinie. In der Defensive bauen die Jungs vom Neckar früh Druck auf, sind nah an den Gegenspielern und produzieren immer wieder gegnerische Ballverluste. Doch Vechta kann vor der Halbzeit immer mehr punkten und kommt nah heran. Bis zum Ende bleibt es ein enges Spiel: Die Academics können die nur knappe Führung mit in die Halbzeit nehmen und im letzten Viertel mit 20: 12weiter ausbauen und sichern sich so den umjubelten Sieg zu Hause.

In der Pause sehen wir einen grandiosen Auftritt von 50 Tänzerinnen und Tänzer vom Haus der Jungend. Ihre Show hat den SNP-Dome gerockt! Die Stimmung in der Halle war riesig und die Fans haben die Mannschaft unglaublich unterstützt.

