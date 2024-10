Mannheim – VfR nimmt an Benefizspiel in Rheinau teil

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Rasenspieler unterstützen Freunde der Familie des TSG-Rheinau-Kapitäns Rico Zimmermann

Vergangenen Monat musste die TSG Rheinau einmal mehr feststellen, wie unwichtig der Fußballsport doch ist. Vincent und Paul, zwei Brüder von Freunden der Familie des Teamkapitäns Rico Zimmermann, trauern seit dem 02. September um den tragischen Verlust ihrer Mutter Natascha. Im Jahr 2019 wurde bei Natascha Leukämie diagnostiziert. Sie stellte sich der Krankheit und besiegte schließlich den Blutkrebs. Das Leben sollte für sie noch viel bereithalten. Natascha bekam mit Paul einen Sohn geschenkt, ein Jahr später folgte Vincent. Leider wird die stolze Mutter ihren beiden Kleinkindern jedoch nicht mehr beim Heranwachsen zusehen können. Am 02.09.2024 verstarb Natascha.

Rico Zimmermanns Vater nahm daraufhin Kontakt zum VfR Mannheim auf und fragte, ob ein Benefizspiel zugunsten der Familie möglich sei. Der VfR Mannheim sagte sofort zu und wird am kommenden Dienstag, den 08.10.2024, um 18:30 Uhr bei der TSG Rheinau (Am Distelsand 13, 68219 Mannheim) antreten. Wir möchten Paul und Vincent, beide sind noch im Babyalter, sowie der gesamten Familie in ihrer dunkelsten Zeit helfen und hoffen auf zahlreiches Erscheinen.

Quelle – VfR Mannheim e.V.