Ludwigshafen – Maudach feiert Kerwe vom 12.10.2024 – 15.10.2024

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. In Maudach wird vom 12.Oktober 2024 bis 15.Oktober 2024 wieder die traditionelle Kerwe gefeiert.

Die Besucher der Kerwe erwartet wieder ein unterhaltsames Angebot mit Imbiss- und Fahrgeschäften, die für vergnügliche Stunden für die ganze Familie sorgen.

Ein Höhepunkt ist sicherlich wieder der Bollerwagenumzug, der dieses Jahr bereits das 9.mal durch die Straßen von Maudach zieht. Start ist am Samstag, 12.10.2024 um 14.00 Uhr. Die Aufstellung des Zuges erfolgt auf dem Parkplatz an der Riedstraße am Bruchfestgelände

Wie gewohnt gibt es am Sonntag den Kerwelauf und natürlich am Kerwemontag ein schönes Kerwe Feuerwerk.

Kerweumzug:

Um 14.00 Uhr setzt sich der Zug durch folgende Straßen in Bewegung:

Riedstraße – Breite Straße – Hindenburgstraße – von-Sturmfeder-Straße – Maudacher Schloss – Bergstraße – Kaiserstraße – Blumenstraße – Silgestraße – Kerweplatz – Mittelstraße (Auflösung)

Aus Umweltgründen bitte Gläser oder Becher selbst mitbringen.

Eröffnung der Kerwe ist um ca. 15:30 Uhr.

Die diesjährige Zugfolge sieht wie folgt aus:

-Zugleitung

-Böllerschützen

-Kurt Sippel als Maudacher Torfstecher

-OneMan Orchester DeFuxDeiwelsWilde

-Arbeitsgemeinschaft Maudacher Vereine

-Ortsvorsteher Andreas Olbert

-Ortsbeirat, Stadträte Maudach, MdL

-Jugend der Freiwilligen Feuerwehr Zug 5

-Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr

-Sandbox Warriors Laufgemeinschaft

-Diakonissen Speyer – Maudacher Werkstatt

-SC Alemannia Maudach Jugend

-SV Maudach

-Maudach Haachers Baseball 4life

-Kleingartenbauverein Kinkel

-Protestantischer Kindergarten “Kibitop”

-AWO Arbeiterwohlfahrt – Offene Jugendarbeit

-AWO Arbeiterwohlfahrt

-Katholische Arbeitnehmer Bewegung (KAB)

-“St. Michael” katholische Frauen Deutschland (KFD)

-“St. Michael” katholischer Kindergarten

-Katholische Jugend

-Schaustellerverband vertreten durch Autoscooter Barth

-CC Mondglotzer – Garden und Aktive

-CC Mondglotzer – Elferrat

-Altriper Trachtengruppe

-Cabrio mit Lisa I. – Prinzessin der Gönnheimer Fasnachter

-Livemusik mit Lydia Sprengard

-Wald- und Wiesenfreunde 2010

-Interessengemeinschaft Seniorenresidenz “Änne Rumetsch”

-TV Maudach 1896

-Karneval-Verein Obbarer Dambnudle

-Ruchemer Schlosshogger

-Carneval-Club Glücksritter

-Gymnastik Turnen Freizeit “GTF”

-Förderverein Maudacher Jubläen

-Deutsches Rotes Kreuz mit Krankenwagen

-Technisches Hilfswerk – Jugend

Änderungen vorbehalten

Programm

Sonntag, 13.10.24

10.30 Uhr Kerwe-Gottesdienst

ab 11.30 Uhr Kerwelauf

12.00 Uhr Mittagessen im Anschluss an den Gottesdienst: Rollbraten mit Spätzle und Salat

13.00 Uhr Siegerehrungen der einzelnen Kerweläufe

14.30 Uhr Kaffee und Kuchen

15.00 Uhr Spielgemeinschaft SV Maudach/SC Alemannia B-Klasse gegen ASV Birkenheide (Sportplatz)

18.30 Uhr Musik-Duo “Bine & Ly”

Montag, 14.10.24

10.00 Uhr Bayerischer Frühschoppen

18.00 Uhr Musik mit den “Dubbeglasbrieder”

20.30 Uhr 9. Kerwefeuerwerk (gesamter Kerweplatz)

Dienstag, 15.10.24

14.00 Uhr Kinderprogramm: Basteln, Malen & Spielen

17.00 Uhr Kerweausklang (gesamter Kerweplatz)

