Ludwigshafen – CDU Rheingönheim kritisiert unfassbare Fehlplanung auf Kosten unserer Kinder – Renovierung des Kindergarten St. Joseph fraglich!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Eltern des katholischen Kindergartens St. Joseph sind tief besorgt über die anhaltenden Verzögerungen beim geplanten Umzug in neue Räumlichkeiten. Bereits mehrfach angekündigt und verschoben, wurde der Umzug nun endgültig abgesagt, was auf eine Reihe schwerwiegender Fehlplanungen und organisatorischer Mängel seitens der Stadt Ludwigshafen hinweist.

Ursprünglich sollten die Kinder in angemietete Container umziehen, um den maroden Zustand des bestehenden Gebäudes zu umgehen. Nun wurde jedoch bekannt, dass diese Container aufgrund technischer Mängel nicht mehr zur Verfügung stehen. Trotz umfangreicher Planungen und Sanierungsarbeiten an den Containern scheint es zu gravierenden Fehlentscheidungen gekommen zu sein, die die Nutzung als vorübergehender Kindergarten unmöglich machen.

Joachim Hubert Zell, Ortsvorsitzender der CDU Rheingönheim und Mitglied des Ortsbeirats,

äußert deutliche Kritik: “Diese Art von Fehlplanung auf Kosten unserer Kinder ist nicht hinnehmbar.

Es zeigt sich ein massives Versagen in der Koordination und Kommunikation innerhalb der Verwaltung. Solche Fehler wären in der freien Wirtschaft unvorstellbar und hätten Konsequenzen. Fehlentscheidungen auf Kosten der Steuerzahler sind gerade in diesen angespannten Zeiten äußerst unverständlich und nicht hinnehmbar!”

Besonders besorgniserregend ist der Zustand des derzeit genutzten Gebäudes. Eltern berichten

von Wasserflecken, die auf ein undichtes Dach zurückzuführen sind, sowie von mangelnden Sicherheitsvorkehrungen. Es besteht die Sorge vor Schimmelbildung.

“Das Wohl der Kinder und Erzieherinnen wird hier aufs Spiel gesetzt”, so Zell weiter. “Es ist

unverständlich, wie es zu dieser Situation kommen konnte, und wir fordern die Stadt auf, umgehend Maßnahmen zu ergreifen, um die bestehenden Mängel zu beheben.”

Die CDU Rheingönheim fordert eine schnelle und transparente Klärung der Zuständigkeiten sowie

eine Lösung, die sowohl das Wohl der Kinder als auch den verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeldern sicherstellt. Die Verwaltung wird aufgefordert, konkrete Schritte zu unternehmen, um diese gravierenden Fehlentscheidungen in Zukunft zu vermeiden

Quelle: CDU Ortsverband Rheingönheim