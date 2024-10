Landau – Stadt warnt vor neuer Betrugsmasche beim Handyparken

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Sparkasse Rhein Neckar Nord eröffnet am 7. Oktober mit „smore“ eine neue Filiale, die speziell auf die Bedürfnisse junger Erwachsener zugeschnitten ist. Am Standort O4 13 in der Mannheimer Kunststraße richtet sich „smore“ mit einem in der Region einzigartigen Konzept an die Generation Z und Millennials zwischen 18 und 28 ... Mehr lesen »