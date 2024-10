Landau – Informationsabend der weiterführenden Schulen am Mittwoch, 30. Oktober, in der Jugendstil-Festhalle

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Auch in diesem Jahr bietet die Stadt Landau eine Informationsveranstaltung für Eltern an, deren Kinder im kommenden Schuljahr – also nach den Sommerferien 2025 – die fünfte Klasse besuchen werden. Neben den staatlichen Schulen (Eduard-Spranger-Gymnasium, Max-Slevogt-Gymnasium, Otto-Hahn-Gymnasium, Integrierte Gesamtschule und Konrad-Adenauer-Realschule plus mit Fachoberschule Technik und Umwelt) werden sich auch die privaten Schulen (Maria-Ward-Schule mit Realschule und Gymnasium sowie Integrierte Gesamtschule Montessori) präsentieren. Damit sind alle weiterführenden Schulen der Südpfalzmetropole an diesem Abend vertreten. Der Informationsabend findet am Mittwoch, 30. Oktober, in der Jugendstil-Festhalle in der Mahlastraße 3 in Landau statt. Ab 17 Uhr ist Einlass; die Vorträge starten um 18 Uhr.

„Der Übertritt in die 5. Klasse ist ein großer Schritt! Doch welche Schule ist die richtige für mein Kind und in welcher Einrichtung kann es sich am besten entfalten? Darüber denken gerade viele Eltern in und um Landau gemeinsam mit ihren Kids nach“, ist sich Beigeordnete Lena Dürphold sicher. „Der Informationsabend ist deshalb eine sehr gute Gelegenheit, die unterschiedlichen Ausrichtungen und Profile der weiterführenden Schulen in der Stadt kennenzulernen und mit Vertreterinnen und Vertretern der Einrichtungen ins Gespräch zu kommen, um am Ende eine gute Entscheidung treffen zu können“, so die Schuldezernentin.

Lena Dürphold wird die Veranstaltung um 18 Uhr eröffnen. Danach informieren die Vertreterinnen und Vertreter der Integrierten Gesamtschule Landau, der Integrierten Gesamtschule Montessori, der Konrad-Adenauer-Realschule plus mit Fachoberschule Technik und Umwelt und der Maria-Ward-Schule in zehnminütigen Abschnitten über die einzelnen Schulen. Anschließend werden die Vertreterinnen und Vertreter der drei staatlichen Gymnasien die grundsätzlichen Anforderungen, die an die Kinder beim Besuch eines Gymnasiums gestellt werden, darstellen und dann die unterschiedlichen Profile der drei Schulen vorstellen. Alle Ausführungen werden durch eine Power-Point-Präsentation und durch Stellwände im Foyer der Jugendstil-Festhalle ergänzt.

Im Anschluss an den offiziellen Teil – um ca. 19:20 Uhr – stehen Lehrkräfte der einzelnen Einrichtungen für persönliche Gespräche mit Eltern und Schülerinnen und Schülern im Foyer zur Verfügung.

Bildunterschrift: Welche weiterführende Schule ist die richtige? Am 30. Oktober bietet die Stadt Landau in der Jugendstil-Festhalle eine Info-Veranstaltung für Eltern an, deren Kinder im kommenden Schuljahr die fünfte Klasse besuchen werden. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle – Stadt Landau in der Pfalz.