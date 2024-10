Hirschberg – Die erste Herrenmannschaft der Spielgemeinschaft S3L muss nach der Heimniederlage gegen die HG Saarlouis Punkte in Köln holen

Hirschberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Trainer Thorsten Schmid kann es noch immer nicht so richtig fassen. „Ich hätte nicht erwartet, dass so etwas passieren kann“, resümiert der Coach nach der Klatsche in der eigenen Halle. Umso entschlossener schauen Mannschaft und Coach nach Köln: „Wir müssen jetzt zeigen, dass wir die zwei Punkte wiederholen“, sagt Schmid, „die Spieler sind jetzt in der

Pflicht, da gibt es kein Wenn und Aber“. Man habe die Hausaufgaben gemacht und sich auf das Spiel gegen den Longericher SC Köln gut vorbereitet.

Einfach wird es dennoch nicht. „die Kölner sind sehr stark im Angriff“, weiß Schmid. Mit Lennart Leitz und Lukas Martin Schulz hätte die Mannschaft zwei überragender Spieler. „Die spielen eine robuste 6:0 Abwehr, das wird eine große Herausforderung“, so der Coach. „Wir brauchen jetzt vor allem eine gut Torwartleistung und ein viel besseres Zusammenspiel in der Abwehr“, sagt Schmid. Dann habe man die Chance, über ein Tempospiel einfache Tore zu erzielen. „Im Angriff haben wir auch beim letzten

Heimspiel nicht viel falsch gemacht“, betont er, „da haben wir viele Möglichkeiten“.

Die Mannschaft wird – abgesehen von den langfristigen Verletzten wie zum Beispiel dem schmerzlich vermissten Alex Hübe – im Wesentlichen komplett bleiben. Hinter dem Einsatz von Luca Mastrocola steht nach seiner Nasen Verletzung beim Heimspiel noch ein kleines Fragezeichen.

Der LSC Köln tritt mit einer extrem verjüngten Mannschaft in der neuen Spielsaison an und feierte in der LSC-Arena vor 500 Zuschauern einen Derbysieg gegen TuS 1882 Opladen mit 34:30. In der Tabelle liegt Köln in der 3. Liga Südwest auf dem 3. Platz, die S3L auf dem 6. Tabellenplatz. Anwurf in der LSC-Arena ist am kommenden Samstag, dem 5.10. um 19:00 Uhr. Im nächsten Heimspiel trifft die S3L am Samstag, dem 12.10. um 19:30 auf Opladen. feh

Quelle – S3L Handball Spielbetriebs GmbH