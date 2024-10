Frankfurt – DFB: Kader für für die Nations League-Spiele gegen Bosnien und Herzegowina & die Niederlande!

Frankfurt – Ein Neuling und drei Rückkehrer für Bosnien und die Niederlande

Die deutsche Nationalmannschaft geht mit einem Neuling und drei Rückkehrern im Kader in die beiden anstehenden Länderspiele in der UEFA Nations League. Für die Partien gegen Bosnien und Herzegowina sowie die Niederlande hat Bundestrainer Julian Nagelsmann am heutigen Donnerstag erstmals Stürmer Tim Kleindienst von Borussia Mönchengladbach nominiert. Verteidiger Antonio Rüdiger von Real Madrid, Stürmer Serge Gnabry vom FC Bayern München und Torwart Janis Blaswich vom FC Red Bull Salzburg kehren zurück in das insgesamt 23 Mann starke Aufgebot. Rüdiger war im September nach einem intensiven Sommer in Absprache mit dem Bundestrainer nicht nominiert worden und hatte die Zeit zur Regeneration genutzt. Gnabry und Blaswich standen zuletzt im November 2023 im Kader der deutschen Nationalmannschaft.

Zur Nominierung von Tim Kleindienst sagt Bundestrainer Julian Nagelsmann: „Tim Kleindienst hat in Heidenheim über ein Jahr hinweg gute Leistungen in der Bundesliga gezeigt, auch bei seinem neuen Verein Borussia Mönchengladbach ist er gut eingeschlagen. Unter anderem ist er defensiv sehr verlässlich. Er hat es sich verdient. Die Verletzung von Niclas Füllkrug ist eine gute Gelegenheit, Tim zu testen, er kann sich jetzt beweisen.”

Das DFB-Team kommt von Montag an im Home Ground von DFB-Partner adidas in Herzogenaurach zusammen. Am 11. Oktober (ab 20.45, live bei RTL) trifft Deutschland zunächst in Zenica auf Gastgeber Bosnien und Herzegowina. Am 14. Oktober (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) tritt die Nationalmannschaft dann in München zum Rückspiel gegen EM-Halbfinalist Niederlande an. Für den Klassiker gibt es noch Restkarten im DFB-Ticketportal.

Julian Nagelsmann sagt: „Bosnien und Herzegowina hatte noch kein Heimspiel unter dem neuen Trainer Sergej Barbarez. Ich gehe also davon aus, dass es emotional wird im Stadion, dass die Heimfans Bosnien und Herzegowina extrem anfeuern und pushen werden – wir werden sicher eine hitzige Atmosphäre vorfinden. Wenn wir die Leistung aus den vergangenen beiden Spielen zeigen, bin ich guter Dinge, dass wir auch dieses Spiel gewinnen werden, gerade auswärts wäre es ein wichtiger Sieg. Gegen die Niederlande haben wir schon in Amsterdam ein gutes Spiel gemacht. Wir sind nach einem sehr schlechten Start gut zurückgekommen. Es gibt ein paar Stellschrauben, an denen wir drehen wollen, um unser Heimspiel gegen einen sehr starken Gegner hoffentlich gewinnen zu können.”

Quelle DFB

Foto DFB Twitter