Reilingen – NACHTRAG – Tödlicher Unfall auf der L723

Bobenheim-Roxheim, 02.10.2024. Die Stiftung der ehemaligen RV Bank Frankenthal (heute Teil der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz) unterstützt in diesem Jahr sechs soziale Einrichtungen aus der Region mit insgesamt 16.000 Euro. Am vergangenen Mittwoch fand die offizielle Übergabe der Spenden an Vertreterinnen und Vertreter der Einrichtungen im Beisein von Bernd Leidig, Beigeordneter der Stadt