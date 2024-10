Ludwigshafen – Wahl zum Beirat für Migration und Integration: Wahlvorschläge stehen fest – Unterlagen werden ab 7. Oktober versendet

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Wahlausschuss für die Wahl zum Beirat für Migration und Integration (BMI) am 10. November 2024 hat in seiner Sitzung am heutigen Mittwoch, 2. Oktober 2024, über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge entschieden. Unter dem Vorsitz von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck hat der Wahlausschuss für die Wahl zum Beirat für Migration und Integration fünf Wahlvorschläge zugelassen. Diese sind, in der Reihenfolge der Nennung auf dem Stimmzettel, die Wahlvorschläge von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), der Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU), von Bündnis 90/Die Grünen, von der Türkischen Liste und vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW).

Menschen mit Migrationshintergrund in Ludwigshafen sind aufgerufen, sich an der Wahl zum BMI zu beteiligen. Die Wahl findet als Briefwahl statt. Die Wahlunterlagen werden ab Montag, 7. Oktober 2024, an die rund 74.000 Wahlberechtigten versendet.

Der BMI setzt sich aus 22 gewählten und elf vom Stadtrat ernannten Mitgliedern zusammen.

Die Briefwahlunterlagen müssen bis spätestens Sonntag,

10. November 2024, um 12 Uhr vollständig beim Projektteam Wahlen der Stadt Ludwigshafen eingegangen sein. Hierzu können die Wahlbriefe entgeltfrei mit der deutschen Post an das Projektteam Wahlen zurückgesendet werden oder am

10. November bis 12 Uhr in den Briefkasten der Stadtverwaltung, Bismarckstraße 25, eingeworfen werden.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail