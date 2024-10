Ludwigshafen – Radarkontrollen für die Woche vom 7. Oktober bis 13. Oktober 2024

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, 3. Oktober 2024, am Tag der Deutschen Einheit, werden im Bereich Faktorhaus von 7 Uhr bis 17 Uhr die Schalungs- und Bewehrungsarbeiten sowie die Verlegung von Spanngliedern durchgeführt. Die Ausführung der Arbeiten am kommenden Feiertag ist aufgrund des engen Zeitplans notwendig. Es wird keine erhöhte Lärmbelästigung im Umfeld erwartet. ... Mehr lesen »