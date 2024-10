Ludwigshafen – Hochstraße Süd: Fortsetzung der Bauarbeiten am Feiertag

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, 3. Oktober 2024, am Tag der Deutschen Einheit, werden im Bereich Faktorhaus von 7 Uhr bis 17 Uhr die Schalungs- und Bewehrungsarbeiten sowie die Verlegung von Spanngliedern durchgeführt. Die Ausführung der Arbeiten am kommenden Feiertag ist aufgrund des engen Zeitplans notwendig. Es wird keine erhöhte Lärmbelästigung im Umfeld erwartet. Die Stadtverwaltung bittet alle Betroffenen um Verständnis und Geduld während der Baumaßnahme.

Anwohner*innen steht mit Dieter Jung nach wie vor ein kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung. Er ist erreichbar unter 0621 504-6686 sowie per E-Mail dieter.jung@bpg-ludwigshafen.de.

