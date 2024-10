Heppenheim – Brand in Mehrfamilienhaus/Keine Verletzten

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Nach der Meldung eines Brandes in einer Wohnung in einem

Mehrfamilienhaus in der Hüttenfelder Straße rückten am Mittwoch (02.10.), gegen 11.00 Uhr, Feuerwehr und Polizei aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Flammen anschließend rasch unter Kontrolle. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde durch den Brand glücklicherweise niemand verletzt. Die Wohnung ist zunächst unbewohnbar. Die betroffene Familie muss nun vorübergehend anderweitig unterkommen.

Eine genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vom zuständigen Kommissariat 10 der Kriminalpolizei in Heppenheim übernommen.