Heidelberger Migrationsbeirat: Drei Frauen im neuen Vorstand – An der Spitze des Gremiums steht künftig Eva Paula Mendes de Oliveira Gomes

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Heidelberger Migrationsbeirat wird künftig weiblich geführt: In der konstituierenden Sitzung des Gremiums am Dienstag, 1. Oktober 2024, im Heidelberger Rathaus haben die Mitglieder die 45-jährige gebürtige Portugiesin Eva Paula Mendes de Oliveira Gomes an die Spitze des Gremiums gewählt. Erste stellvertretende Vorsitzende ist künftig Mehtap Şahin-Marković. Zur zweiten stellvertretenden Vorsitzenden wurde Anna Churaeva gewählt.

Sozialbürgermeisterin Stefanie Jansen, die die Sitzung leitete, erklärte: „Sie vertreten künftig die 35 Prozent der Heidelberger Bevölkerung mit Migrationsgeschichte, beraten den Gemeinderat und die Stadtverwaltung. Danke, dass Sie mit diesem wichtigen Ehrenamt Verantwortung für unsere Stadt übernehmen. In Heidelberg leben Menschen aus mehr als 160 Nationen. Um deren Teilhabe bestmöglich zu fördern, brauchen wir Ihre Expertise.“ Zuvor hatte Jansen den ausscheidenden Mitgliedern des Gremiums für ihre ehrenamtliche Arbeit und ihren Einsatz in den vergangenen fünf Jahren gedankt.

Neu ist, dass der Migrationsbeirat von nun an ein Antragsrecht im Gemeinderat und seinen Ausschüssen hat. Dadurch gewinnt er politisch an Einfluss. Der Migrationsbeirat tagt wieder am 5. Dezember 2024 im Heidelberger Rathaus.

Hintergrund

Der Migrationsbeirat ist ein sachverständiges Gremium, das sowohl den Gemeinderat zu migrations- und vielfaltspolitischen Themen berät, als auch eigene Akzente setzt. Er ist Sprachrohr der in Heidelberg lebenden Menschen mit Migrationsgeschichte und arbeitet intensiv zusammen mit der Heidelberger Zivilgesellschaft, der Stadtverwaltung sowie den Mitgliedern und Fraktionen des Gemeinderats. Dem Gremium gehören acht Frauen und acht Männer an. Zur Vernetzung zwischen dem Migrationsbeirat, dem Gemeinderat sowie der Verwaltung gehören dem Gremium als beratende Mitglieder Bürgermeisterin Stefanie Jansen, eine leitende Person aus dem Interkulturellen Zentrum, eine Vertretung des Amtes für Chancengleichheit sowie fünf Mitglieder des Gemeinderates an, jeweils mit Rederecht.

Mitglieder des Migrationsbeirates werden beratend im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss, Ausschuss für Kultur und Bildung, Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität, Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit, Sportausschuss sowie Jugendhilfeausschuss der Stadt Heidelberg vertreten sein. Sie haben dort in Angelegenheiten aus dem Bereich Integration ein Rede-, Anhörungs- und Antragsrecht. Infos zum Gremium gibt es im Internet unter www.heidelberg.de/migrationsbeirat.