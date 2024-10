Heidelberg – UNESCO City of Literature: „Poesie unterwegs“ startet mit dem Nostalgiezug auf Rundfahrt – Veranstaltung am Freitag, 11. Oktober – Anmeldung bis 8. Oktober möglich

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Eine gemütliche Stadtrundfahrt in nostalgischem Ambiente einer alten Straßenbahn und facettenreiche Poesie lokaler wie internationaler Autorinnen und Autoren: Diese interessante Kombination bietet die Veranstaltungsreihe „Poesie unterwegs“, die am Freitag, 11. Oktober 2024, von 14 bis 18.45 Uhr stattfindet. Bei der Kooperation des Kulturamtes der Stadt Heidelberg und der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) rollt der Nostalgiezug „Sixty“, gebaut 1963 und für den neuzeitlichen Einsatz voll restauriert, über die Heidelberger Schienen und beschreibt vier kurzweilige Touren zwischen den Stadtteilen Bergheim und Handschuhsheim. Während der Fahrt lesen Heidelberger Autorinnen und Autoren aus ihren Werken. Darüber hinaus agiert jeder von ihnen als Pate für internationale Gedichte aus verschiedenen UNESCO Cities of Literature der Welt. Die Gedichte wurden eigens für „Poesie unterwegs“ ins Deutsche übersetzt und werden während der Fahrten ebenfalls vorgetragen.

Ein Zeitplan mit den einzelnen Rezitatoren und den vorgetragenen Werken findet sich online unter www.cityofliterature.de > Poesie unterwegs.

Es ist nicht möglich, während der Rundfahrt zuzusteigen. Die Runden beginnen und enden jeweils an der Haltestelle Betriebshof (zwischen Karl-Metz-Straße und Mittermaierstraße). Zur besseren Planbarkeit bittet das Kulturamt um Anmeldung per E-Mail an anmeldung.kulturamt@heidelberg.de unter Angabe des gewünschten Startzeitpunkts (14 Uhr, 15.15 Uhr, 16.30 Uhr, 17.45 Uhr). Mehrere Fahrten pro Fahrgast sind möglich. Anmeldeschluss ist am Dienstag, 8. Oktober.

Poesie 2024 erstmals international unterwegs

Anlässlich des zehnten Jubiläums der Literaturstadt Heidelberg wurde das Format „Poesie unterwegs“ als „Poetry on the move“ erstmals in das internationale Netzwerk der UNESCO Cities of Literature eingeführt. 18 Städten folgten einem Aufruf Heidelbergs und sendeten Gedichte von zeitgenössischen Lyrikerinnen und Lyriker aus ihrer Stadt. Ihnen kann entweder bei „Poesie unterwegs“ gelauscht werden, sie werden aber auch bis Ende Dezember 2024 auf Plakaten in vielen regulären Bussen und Bahnen der rnv im Stadtgebiet zu sehen sein.