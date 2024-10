Heidelberg – Recyclinghöfe und Recyclingkaufhaus am Mittwoch, 9. Oktober, geschlossen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Wahlausschuss für die Wahl zum Beirat für Migration und Integration (BMI) am 10. November 2024 hat in seiner Sitzung am heutigen Mittwoch, 2. Oktober 2024, über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge entschieden. Unter dem Vorsitz von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck hat der Wahlausschuss für die Wahl zum Beirat für Migration ... Mehr lesen »