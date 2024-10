Heidelberg – FensterLunch on Tour im „Grün&Gold“

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der nächste FensterLunch on Tour findet am Mittwoch, 9. Oktober 2024, von 12.30 bis 14 Uhr im „Grün&Gold“ im Gebäude am S-Bahnhof Heidelberg-Altstadt, Am Karlstor 1, statt. Die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg und die GoodSpaces GmbH freuen sich auf die Oktober-Ausgabe des Netzwerktreffens und den Austausch zwischen den Kreativakteuren aus Heidelberg und Umgebung.

Anfang des Jahres beziehungsweise im September 2024 sind in den Räumen des ehemaligen Klub K und des Karlstorkinos neue Plattformen für kreatives Schaffen entstanden – mit einer zeitlichen Befristung von zwei Jahren. Nach dem Auszug des Kulturhauses Karlstorbahnhof an den Marlene-Dietrich-Platz in der Südstadt im Jahr 2022, beschloss der Gemeinderat, das denkmalgeschützte Gebäude zur Zwischennutzung zur Verfügung zu stellen. Nina Schandorf wird beim FensterLunch on Tour die Aktivitäten des „Grün&Gold“ vorstellen und inwiefern der Raum sich für junge Initiativen und Kollektive eignet. Johannah Illgner und Anna Roth stellen den Queer Space vor, der mit seinen niedrigschwelligen Angeboten einen Ort der Begegnung und des Austauschs für die queere Community Heidelbergs bietet.

FensterLunch on Tour: das monatliche Treffen der Kultur- und Kreativschaffenden

Das Branchentreffen „FensterLunch on Tour“ der Kultur- und Kreativschaffenden ist ein monatlich stattfindendes Informations- und Vernetzungsangebot der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg in Kooperation mit der GoodSpaces GmbH. Es findet jeden zweiten Mittwoch im Monat zur Mittagspause statt. Neben dem Get-together und gemeinsamen Mittagessen gibt es einen kurzen Impulsvortrag zu neuen Projekten und relevanten Themen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft. Ziel des monatlichen Netzwerktreffens ist das branchenübergreifende Kennenlernen und Austauschen zwischen Akteuren, Unternehmen und Einrichtungen sowie die Sichtbarkeit der Heidelberger Kultur- und Kreativwirtschaft in der Öffentlichkeit. Darüber hinaus sollen kreative und kulturelle Orte in Heidelberg bekannt und die Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft in den Stadtquartieren wahrgenommen werden.