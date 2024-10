Heidelberg – Ausbildungsberufe und -betriebe kennenlernen – Heidelberger Ausbildungstage am 16. und 17. Oktober

Heidelberg / Metropolregion R_hein-Neckar(red/ak) – Über 60 Ausbildungsbetriebe präsentieren sich und ihre Ausbildungsangebote bei den Heidelberger Ausbildungstagen am 16. und 17. Oktobe2024 im Dezernat#16, Emil-Maier-Straße 16, in Heidelberg-Bergheim. Interessierte können herausfinden, welcher Ausbildungsberuf oder dualer Studiengang zu ihnen passt, welche Unternehmen in Heidelberg und der Region ausbilden und ob die Bewerbungsunterlagen vollständig sind. Auftakt ist der „Abend der Ausbildung“ am Mittwoch, 16. Oktober, von 17.30 bis 20.30 Uhr. Dieser bietet auch Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder bei der Berufswahl zu unterstützen. Am Donnerstag, 17. Oktober, von 8.30 bis 16 Uhr ist die Messe hauptsächlich für angemeldete Schulklassen geöffnet. Einzelpersonen können auch ohne Anmeldung kommen. Der Eintritt ist kostenlos, weitere Infos gibt es im Internet unter www.heidelberger-ausbildungstage.de.

Bewerbungscafé, persönlicher Austausch und Mitmachparcours

Von Industrie, Handwerk und Einzelhandel über Hotellerie und Gastronomie, Kunst und Kultur, die Gesundheits- und Pflegebranche bis hin zu Logistik, Verkehr und die Stadtverwaltung – die Bandbreite der beteiligten Branchen und Betriebe ist groß. Die Veranstaltung bietet allen Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, sich vor Ort persönlich mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Unternehmen auszutauschen. Im Bewerbungscafé, dem Café Leitstelle, können Schülerinnen und Schüler kostenlos professionelle Bewerbungsfotos erstellen und ihre Bewerbungsunterlagen überprüfen lassen. Ein Mitmachparcours rundet das Programm ab. Für die Veranstaltung kooperieren das Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft, das Amt für Schule und Bildung sowie lokale Akteure wie Verbände und die Agentur für Arbeit.