Frankenthal – Strandbad: Stadt und Stadtwerke investieren in Strandbad-Gelände und suchen Sponsoren

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Bei der Sitzung des Stadtrats am 25. September informierte Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer über die geplanten Maßnahmen zur Attraktivierung des Strandbads Frankenthal für Kinder und Jugendliche.

„Unser Frankenthaler Strandbad soll mit verschiedenen Maßnahmen endlich wieder attraktiver für Kinder und Jugendliche werden“, so Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer: „Hierfür haben wir seit meinem Amtsantritt innerhalb kürzester Zeit Kinder und Jugendliche aktiv an der Gestaltung ihres Strandbades beteiligt, Sofortmaßnahmen ergriffen und nun die weiteren Grundlagen für mehr Spaß am und im Wasser geschaffen.“

Neue Attraktionen geplant – Unterstützer gesucht

Die konkreten Planungen für die Jahre 2025 und 2026 beinhalten verschiedene neue Attraktionen für die verschiedenen Zielgruppen des Strandbads. Für junge Familien soll unter anderem ein so genannter „Splashpark“ mit Rutschenelementen entstehen, für Jugendliche eine neue Wibit-Anlage im Weiher und eine eigene Beachbar. Die Finanzierung der Maßnahmen soll durch verschiedene Ansätze unterstützt werden, darunter auch Sponsoring und Branding der neuen Attraktionen. Die Stadtwerke Frankenthal rufen Unternehmen und Unterstützer auf, sich an der Attraktivitätssteigerung des Strandbads zu beteiligen.

Stadtwerke-Geschäftsführer Volkmar Langefeld: „Gemeinsam mit Sponsoren möchten wir unter anderem die mögliche Wiedererrichtung einer großen Rutsche prüfen. Natürlich ist das auch abhängig von der zukünftigen Ausrichtung des Strandbads insgesamt.“

Wie sich das Projekt entwickelte

Kurz nach seinem Amtsantritt im Januar 2024 lud Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer gemeinsam mit der Frankenthaler Bäder- und Parkbetriebsgesellschaft, die Betreiber des Strandbads sind, zu einem Jugendbeteiligungs-Workshop ein. Hier wurden bereits erste Attraktivierungsmaßnahmen erarbeitet. So konnten schon zur Eröffnung im Sommer kleinere Verbesserungen wie die Einführung einer Slackline und die Installation von Basketballkörben umgesetzt werden. Die Auswertung der Ergebnisse durch das Planungsbüro Stadtberatung Dr. Sven Fries GmbH zeigen, dass der Spaß am und im Wasser für die Besucher im Vordergrund steht. Auf dieser Grundlage erarbeiteten die Stadtwerke gemeinsam mit Oberbürgermeister Dr. Meyer und Experten ein umfassendes Maßnahmenpaket, das in der jüngsten Aufsichtsratssitzung der Bäder und Parkgesellschaft mbH am 24. September vorgestellt und beschlossen wurde.

Hintergrund

In den letzten zehn Jahren gab es nur wenige bis keine Investitionen in das Strandbadareal, was sich unter anderem im Rückbau der Rutsche, der Minigolfanlage und der Wibit-Wasseranlage widerspiegelte. Diese Entwicklungen führten zu einem deutlichen Handlungsbedarf, dem sich die Stadt nun stellt.

Mehr zur Frankenthaler Bäder- und Parkbetriebsgesellschaft mbH

Die Frankenthaler Bäder- und Parkbetriebsgesellschaft mbH kümmert sich als Tochterunternehmen der Stadtwerke Frankenthal um den Betrieb des Strandbads, des Ostparkbads mit Sauna, des Parkhauses am Bahnhof und der Tiefgarage Willy-Brandt-Anlage.

QUelle Stadt Frankenthal