Edenkoben – Auto gegen Vollernter

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) In der Nacht auf Dienstag, dem 02.10.2024, kam es zu einem Einbruch in einen CUBE-Store in der Mainzer Straße in Germersheim. Bislang unbekannte Täter drangen gegen 01:45 Uhr gewaltsam durch die Schaufensterscheibe in den Ausstellungsraum des Gebäudes ein und entwendeten mehrere hochwertige Fahrräder. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte sich ...