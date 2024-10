Bobenheim-Roxheim – Stiftung der ehemaligen RV Bank Frankenthal unterstützt soziale Einrichtungen aus der Region mit 16.000 Euro

Bobenheim-Roxheim, 02.10.2024. Die Stiftung der ehemaligen RV Bank Frankenthal (heute Teil der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz) unterstützt in diesem Jahr sechs soziale Einrichtungen aus der Region mit insgesamt 16.000 Euro. Am vergangenen Mittwoch fand die offizielle Übergabe der Spenden an Vertreterinnen und Vertreter der Einrichtungen im Beisein von Bernd Leidig, Beigeordneter der Stadt Frankenthal, in der Filiale der Vereinigten VR Bank in Bobenheim-Roxheim statt.

Die Stiftung der ehemaligen RV Bank Frankenthal verfolgt das Ziel der Förderung gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke und unterstützt Projekte in den Bereichen Kultur und Umwelt. In diesem Jahr hat sich das Kuratorium der Stiftung für eine gezielte Förderung von sozialen Einrichtungen entschieden, die Frauen, Kinder und Jugendliche betreuen, unterstützen und fördern. „Es freut uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder einen größeren Betrag an gemeinnützige Einrichtungen in unserer Region ausschütten können“, so Achim Seiler, Mitglied des Vorstands der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz bei der Spendenübergabe.

Bernd Jung Stiftung Frankenthal und Frauenhaus Frankenthal mit jeweils 5.000 Euro unterstützt

Zuwendungen in Höhe von 5.000 Euro gehen an die Bernd Jung Stiftung Frankenthal, die sich die Aufgabe gestellt hat, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung in den Bereichen Sport, Bildung und Soziales zu fördern. Seit vielen Jahren finanziert die Stiftung zudem Seminare zur Gewaltprävention, in denen Kindern und Jugendlichen Lösungen, Möglichkeiten und Wege aufgezeigt werden, um der Anwendung von Gewalt deeskalierend und selbstbewusst zu begegnen.

Frauen für Frauen e. V., der Trägerverein des Frauenhauses Frankenthal wird von der Stiftung der ehemaligen RV Bank Frankenthal ebenfalls mit 5.000 Euro unterstützt. Das Frauenhaus Frankenthal bietet bedrohten und von Gewalt in engen sozialen Beziehungen betroffenen Frauen und ihren Kindern eine Zufluchtsmöglichkeit und Schutz, unabhängig von Herkunft, Staatsangehörigkeit und Alter. Im Februar feierte das Frauenhaus sein 40. Jubiläum.

Geldspenden und „Bausteine für die Zukunft“ gehen an vier Kindergärten in der Region

Jeweils 1.500 Euro in Form von Geldspenden erhalten die Katholische Kindertagesstätte Hl. Kreuz / Mörsch, die Katholische Kindertagesstätte St. Ludwig / Frankenthal sowie der Kindergarten in Flomersheim. Eine Sachspende in Form eines Schaumstoffwürfel-Sets, ebenfalls im Wert von 1.500 Euro, geht an die Evangelische Kita in Bockenheim.

Sonja Merkel, Mitglied des Stiftungskuratoriums und Aufsichtsratsvorsitzende der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz, richtete abschließend noch persönliche Worte des Dankes an die unterstützten Einrichtungen: “Im Kuratorium der Stiftung machen wir uns viele Gedanken darüber, wie wir die finanziellen Mittel der Stiftung am besten einsetzen können und wie das Vermögen der Stiftung weiter wachsen kann“, so Merkel. „Bei einer Spendenübergabe werden diese Gedanken dann Realität: Mein Dank gilt Ihnen allen, dass Sie sich jeden Tag mit so großem Engagement für Ihre Herzensangelegenheiten einsetzen, dass Sie Menschen bewegen und glücklich machen und damit Wachstum auf eine ganz andere Art und Weise ermöglichen.“

Foto: Vertreterinnen und Vertreter der unterstützten Einrichtungen bei der Spendenübergabe in Bobenheim-Roxheim mit Achim Seiler, Mitglied des Vorstands der Vereinigten VR Bank (stehend 1. v. l.), Bernd Leidig, Beigeordneter der Stadt Frankenthal (stehend 2. v. l.) und Sonja Merkel, Mitglied im Kuratorium der Stiftung der ehemaligen RV Bank Frankenthal und Aufsichtsratsvorsitzende der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz (sitzend vorne links). Bildnachweis: Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG