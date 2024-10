Schifferstadt – Seniorennachmittag in Schifferstadt: Helfer gesucht

Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – 30 Jahre Seniorennachmittag in der Adlerstube – rund 80 Gäste sind der Einladung der Stadtverwaltung am vergangenen Dienstag, 24. September gefolgt und haben das Jubiläum

im Pfarrzentrum Herz Jesu mitgefeiert.

Vor allem den ehrenamtlich Engagierten ist es zu verdanken, dass seit 30 Jahren wöchentlich

und seit Corona alle zwei Wochen dienstags eine gesellige Runde aus älteren Bürgerinnen

und Bürgern zusammenkommen und in der Adlerstube Kuchen und Austausch genießen

kann – zu besonderen Anlässen mit musikalischer Begleitung. „Ohne diesen großartigen

Einsatz der Helferinnen und Helfer wäre ein solches Angebot für unsere älteren

Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht möglich“, sind sich Bürgermeisterin Ilona Volk und der

für den Bereich Generationen und Soziales zuständige Beigeordnete Patrick Poss einig.

Damit der Seniorennachmittag auch weiterhin eine Institution in Schifferstadt bleibt, werden

dringend Unterstützer gesucht. Wer in seiner Freizeit gerne Gäste betreuen und bewirten

oder für ein kleines Publikum zum Beispiel auf dem Klavier musizieren möchte, kann sich bei

Katina Sguinzo-Markgraf im Rathaus, Zimmer 5, melden. Sie erreichen die Mitarbeiterin der

Stadtverwaltung telefonisch unter 06235 / 44318 oder per E-Mail an katina.sguinzo-

markgraf@schifferstadt.de.

INFO: Der nächste Schifferstadter Seniorennachmittag findet am Dienstag, 8. Oktober, 14 bis

17 Uhr in der Adlerstube statt. Alle weiteren Termine können auch dem

Veranstaltungskalender der städtischen Webseite

https://www.schifferstadt.de/leben/senioren/ entnommen werden.

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt