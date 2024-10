Schifferstadt – E-Bike-Ladestation am Schillerplatz wieder nutzbar

Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – In den vier E-Bike- Ladefächer am Schillerplatz können ab sofort wieder Akkus aufgeladen

werden. Nachdem die Fächer zuletzt häufiger zweckentfremdet wurden und die Schlösser

ausgetauscht werden mussten, wurden nun PIN-Code-Schließfächer installiert.

Nutzinnen und Nutzer wählen einen individuellen PIN zum Schließen und Öffnen der Fächer.

So sind keine Schlüssel mehr notwendig. Eine detaillierte Anleitung ist in den Ladefächern

angebracht.

Text und Bild: Stadtverwaltung Schifferstadt