Rhein-Pfalz-Kreis – Fußball-Tennis Turnier beim TC Limburgerhof – erstmals LuxOhr Cup

Rhein-Pfalz-Kreis / Limburgerhof / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 5. Oktober, ab 10 Uhr, ist es wieder so weit. Zum nunmehr 15. Male treffen sich mehrere Teams – Tennisspieler, SG Limburgerhof und FG Mutterstadt Fußballer, der Skiclub Limburgerhof, Handballer der TSG Mutterstadt und die Munnremer Hornissen sowie weitere Mannschaften zum Fußballtennis. Erstmals wird um den LuxOhr Cup gespielt. Der Limburgerhofer Hörakkustiker unterstützt als Hauptsponsor die beliebte Veranstaltung.

„Unser Turnier hat mittlerweile Tradition und lockt immer wieder viele Teams an. Die Nachfrage ist jedes Mal recht groß. Mit zwanzig Teams sind wir jetzt aber am Limit. Bei zum Teil technisch recht anspruchsvollen Spielen soll trotzdem der Spaß im Vordergrund stehen”, freut sich TCL-Vorstand Stefan Naumer auf das Event. Für Speis und Trank zu gutbürgerlichen Preisen ist bestens gesorgt. Die Bevölkerung ist herzlich willkommen zu diesem „Spaß-Event” beim Tennisclub in der Schlesier Straße. Weitere Informationen gibt es unter www-tc-limburgerhof.de

