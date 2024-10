Mutterstadt – Partnerschaftsverein – Polnische Gäste beim Vereinsjubiläum

22 polnische Gäste, darunter auch die Altbürgermeister, aus unserer Partnerstadt Praszka waren unter Leitung des neuen Bürgermeisters Wlodzimierz Stochnialek und des Vorsitzenden des dortigen Partnerschaftsvereins, Janusz Tobis, zum vorgezogenen 25 jährigen Jubiläum des Partnerschaftsvereins nach Mutterstadt gereist.

Sie nahmen mit ihren privaten Gastgebern am Festakt am 28. September im Palatinum teil. Zuvor hatten die Vorsitzenden Hans Jürgen Becker und Martin Kielbasa die polnischen Freundinnen und Freunde durch Speyer geführt und sie mit den wichtigsten historischen Informationen versorgt. Das Mittagessen im Traditionslokal Alter Hammer kam bei allen Teilnehmern sehr gut an.

Sonntags stand eine Stadtführung von Hans Jürgen Becker in Neustadt an. Der 1. Vorsitzende Martin Kielbasa war als Dolmetscher, wie schon in Speyer, besonders gefordert.

Der gemeinsame Abend konnte dann in lockerer Atmosphäre auf dem Oktoberfest der FG 08 in der Walderholung ausklingen.

Die Verabschiedung am Montag Morgen gestaltete sich sehr emotional. Alte Freundschaften waren vertieft und neue Bekanntschaften geschlossen worden.

Wir haben wieder schöne Momente mit unseren polnischen Partnern erleben dürfen. Sie selbst freuen sich auf das nächste Treffen in Praszka und haben bereits herzliche Einladungen ausgesprochen. Wie uns aus Praszka mitgeteilt wurde, ist die Gruppe gesund und munter nach ca. 1.000 Kilometern um 22.15 Uhr am Montag Abend zuhause angekommen.

Ein ganz herzliches Dankeschön sagt der Partnerschaftsverein allen Gastgebern für ihre Herzlichkeit und Gastfreundschaft. Ohne ihr engagiertes Mitwirken wäre diese Deutsch-Polnische Begegnung nicht zu diesem Erfolg geworden.