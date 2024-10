Mannheim – Nach der Tauzieh Weltmeisterschaft: Sanierung des Rasenfeldes am Alsenweg hat begonnen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Anfang September hat sich das Seppl-Herberger-Stadion am Alsenweg in den Mittelpunkt der Welt für den Tauzieh-Sport verwandelt. Rund 1.500 Sportlerinnen und Sportler haben in Mannheim vier Tage lang in verschiedenen Gewichts- und Altersklassen in Frauen-, Männer- und Mixed-Teams ihre Kräfte gemessen und wurden dabei von rund 9.000 Zuschauerinnen und Zuschauern angefeuert. Mit der Tauzieh-WM hat sich Mannheim als gute Gastgeberin präsentiert und erneut ihre Qualität als Sportstadt bewiesen.



„Von der Tauzieh-WM profitiert nicht nur der Sport in Mannheim, sondern auch die sportliche Infrastruktur”, sagt Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer. Im Vorfeld der Spiele ist bereits der Heinrich-Pesch-Weg vor dem Stadion ertüchtigt worden. Das Hauptspielfeld des Seppl-Herberger-Stadions wird nun saniert, erhält eine neue Beregnungsanlage eine neue Rasenfläche sowie neue Ausstattungen. Die Mannschaftsbänke werden „aus der Versenkung” geholt und auf ein ebenerdiges Niveau gebracht. Im Bereich der Mannschaftsbänke wird eine zusätzliche Linienentwässerung verbaut und der bis dato sehr schattige und oftmals matschige Bereich wird mit Kunstrasen belegt.

Die Bauarbeiten hierfür haben begonnen. Etwa 50 Prozent des Spielfeldes sind bereits abgeschoben – bislang wurden bereits mehr als 2.500 Tonnen Erdmasse bewegt. Der Fachbereich Sport und Freizeit investiert knapp 700.000 Euro. Für die Sanierung der Rasenfläche wird eine Ansaat mit vorgekeimten Gräsern zur rascheren und dichteren Rasenentwicklung verwendet.

Die Arbeiten sind stark witterungsabhängig. Bei günstigem Wetter ist die Stadt optimistisch, dass im Frühjahr dann auf neuem Grün gespielt werden kann.

Quelle Stadt Mannhiem