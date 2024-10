Mannheim – Haushalt der Stadt – „Priorität muss haben, was den Standort langfristig sichert”

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Anfang September hat sich das Seppl-Herberger-Stadion am Alsenweg in den Mittelpunkt der Welt für den Tauzieh-Sport verwandelt. Rund 1.500 Sportlerinnen und Sportler haben in Mannheim vier Tage lang in verschiedenen Gewichts- und Altersklassen in Frauen-, Männer- und Mixed-Teams ihre Kräfte gemessen und wurden dabei von rund 9.000 Zuschauerinnen und Zuschauern angefeuert. ... Mehr lesen »