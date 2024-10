Ludwigshafen – Eulen Ludwigshafen hoffen auf Überraschungssieg beim Pokal-Heimspiel am 2.10 gegen Lemgo

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Handballer der Eulen Ludwigshafen haben am Sonntagabend das Auswärtsspiel in der 2. Handball-Bundesliga beim TV Großwallstadt mit 32:30 Toren gewonnen, bereits zur Halbzeit führten die Eulen knapp mit 14:13.



Mit dem zweiten Auswärtssieg haben die Eulen Ludwigshafen nun 6:4 Punkte und liegen auf dem siebten Tabellenrang.

Mit zehn Treffern und vier Vorlagen war Rückraumspieler Mex Raguse der überragende Eulen-Werfer.

Mit der englischen Woche geht es für die Eulen bereits am Mittwoch, 2. Oktober um 19 Uhr, schon weiter mit dem Pokal-Hit gegen Bundesligist TBV Lemgo-Lippe. Am Samstag, 5. Oktober um 19.30 Uhr, findet dann das Heimspiel gegen den Aufstiegskandidat ASV Hamm-Westfalen statt.

Eintrittskarten für das Pokalspiel (2.10 um 19 Uhr) gegen Lemgo gibt es online und in der Eulen-Geschäftsstelle in 67073 Ludwigshafen, Luitpoldstraße 42. Tickets können auch über die Geschäftsstelle per E-Mail unter Margot.hessler@eulen-ludwigshafen.de reserviert werden bzw. gibt es auch direkt vor dem Spiel in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen.

Beim TBV Lemgo-Lippe spielt jetzt der 27-jährige Hendrik Wagner, der bei den Eulen Ludwigshafen den Durchbruch schaffte.

Lemgo hat am Samstag das Auswärtsspiel in der 1. Bundesliga beim HSV Hamburg mit 26:30 Toren verloren und liegt mit 4:4 Punkten auf dem 12. Tabellenplatz.

Im Vorjahr sind die Eulen Ludwigshafen in der 2. Runde vom DHB-Pokal in Hochdorf gegen VfL Eintracht Hagen ausgeschieden.

Weitere Informationen über die Eulen Ludwigshafen gibt es unter www.eulen-ludwigshafen.de.

Text von Michael Sonnick

Foto 1: Mex Raguse war mit zehn Treffern und vier Vorlagen der überragende Eulen-Werfer beim Auswärtssieg (Foto Michael Sonnick)

Foto 2: Der 27-jährige Hendrik Wagner schaffte bei den Eulen Ludwigshafen den Durchbruch und spielt jetzt in Lemgo (Foto Michael Sonnick)