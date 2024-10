Ludwigshafen – Einbruch in Vereinsgebäude

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak)- Oberbürgermeister Eckart Würzner und Bürgermeisterin Stefanie Jansen richten sich mit einem Grußwort zum jüdischen Neujahrsfest 5785 am 2. Oktober 2024 an die Heidelberger Bevölkerung und die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger: INSERATRhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote „Zu diesem besonderen Anlass des jüdischen Neujahrs Rosh ha-Shana möchten wir Ihnen, den Mitgliedern der jüdischen Gemeinschaft in Heidelberg, ... Mehr lesen »