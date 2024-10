Landau – 3000.- Euro Sachschaden an Baumaschinen

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Über das vergangene Wochenende vom 27.09-30.09.2024, wurden durch bislang unbekannte Täter an der Baustelle in der Gartenstraße in Birkenhördt, an mehreren Arbeitsmaschinen die Scheiben eingeworfen. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 3000.- Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu dem oder den Tätern dauern noch an. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeidirektion Landau / Bad Bergzabern (ots)