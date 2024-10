Heidelberg – Täter flüchtet nach Raubüberfall

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Montagnachmittag wurde ein 30-Jähriger gegen 16 Uhr von einem unbekannten Mann an der Kreuzung Bergstraße/Gustav-Kirchhoff-Straße ausgeraubt.

Hierbei stieß der Täter den 30-jährigen Mann zunächst unvermittelt gegen die Schulter, sodass er zu Boden fiel. Dabei entriss der Unbekannte eine Tüte aus der Hand des 30-Jährigen und flüchtete mit der Beute in ein auf der Straße wartendes Auto. Ersten Ermittlungen zur Folge soll dies ein weißes Elektrofahrzeug gehandelt haben, in das der Täter gestiegen sei. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend vom Tatort in Richtung Uferstraße. Die Täterschaft erbeutete unter anderem Aktienpapiere im Wert von 4.000 Euro. Ob der 30-Jährige bei dem Raub verletzt wurde, ist bislang nicht bekannt.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, südländischer Phänotyp, der einen Drei-Tage-Bart trug. Bekleidet war die Person mit einer dunklen Hose, einem hellgrauen Kapuzenpullover und einer dunkelgrauen Strickmütze.

Die Spezialistinnen und Spezialisten für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die weiteren Ermittlungen übernommen und bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat und/oder der bislang unbekannten Täterschaft bzw. zu dem Fluchtfahrzeug mitteilen können, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.