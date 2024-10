Heidelberg – Start der Vorregistrierung für das neue Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum – Besichtigungstermin in den alten Stallungen findet im November statt – jetzt anmelden

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Bauarbeiten für das neue Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum am Marlene-Dietrich-Platz schreiten in großen Schritten voran: Voraussichtlich im Frühjahr 2025 können die ersten Mieterinnen und Mieter in den alten Stallungen neben dem Karlstorbahnhof einziehen. Um sich einen ersten Eindruck von den Räumlichkeiten zu verschaffen, können sich Unternehmen, darunter auch (Solo-)Selbständige aus der Kultur- und Kreativwirtschaft, ab sofort online für eine Besichtigung der Räumlichkeiten im November 2024 unter www.dezernat16.de/stallungen vorregistrieren.

Folgende Voraussetzungen für einen Platz im Kreativwirtschaftszentrum hat der Gemeinderat im Mai 2024 beschlossen:

• Zugehörigkeit zu einer der Teilbranchen der Kultur- und Kreativwirtschaft

• Gründung liegt maximal acht Jahre zurück (beziehungsweise der Schritt aus dem Nebenerwerb)

• Gewerbeanmeldung in Heidelberg (spätestens beim Einzug nachzuweisen)

• Umsatzsteuerpflicht des Unternehmens

Der neue Standort am Marlene-Dietrich-Platz wird ein „Phase-2-Zentrum“ für Unternehmen in einer fortgeschrittenen Gründungsphase. Damit ergänzt es künftig das Angebot des DEZERNAT#16 in Bergheim und baut eine Brücke zum regulären Immobilienmarkt. Der Südflügel der alten Stallungen bietet Raum für Werkstätten, Ateliers, Büros sowie Lagerräume. Musikerinnen und Musiker müssen sich noch gedulden, da Proberäume erst im Nordflügel geplant sind. Die Planungen für den Nordflügel befinden sich aktuell im fortgestrittenen Stadium, die Bauarbeiten starten voraussichtlich 2025.

Zeitliche Befristung bei der Anmietung von Räumen

Die Vermietung der Räume erfolgt für einen begrenzten Zeitraum. Spätestens nach zwei Jahren Mietdauer führt die Heidelberger Dienste gGmbH mit der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft und anlassbezogener Unterstützung des Amtes für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft ein verpflichtendes Entwicklungsgespräch durch. Bei guter Prognose und Entwicklung hat das Unternehmen die Möglichkeit bis zu einer maximalen Mietdauer von fünf Jahren im Zentrum zu verbleiben.

Aufgrund der noch aktiven Baustelle ist bei der Besichtigung nur eine begrenzte Teilnehmerzahl möglich. Es sind daher maximal zwei Personen pro Unternehmen zugelassen. Alle Anmeldungen, welche die oben genannten Kriterien erfüllen, werden nach Eingangsdatum berücksichtigt.