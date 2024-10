Heidelberg – Im Neuenheimer Feld: Infos zur Campus-Entwicklung bei Spaziergängen am 21. Oktober – Wissenswertes über Planungsstand und Herausforderungen – Anmeldung bis 13. Oktober

>Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Campus Im Neuenheimer Feld wird auf Basis des beschlossenen Masterplans weiterentwickelt. Die drei Partner der Campus-Entwicklung – das Land Baden-Württemberg, die Universität Heidelberg und die Stadt Heidelberg – laden interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Mitarbeitende und Studierende aus dem Neuenheimer Feld ein, sich bei einem Spaziergang am Montag, 21. Oktober 2024, über Fortschritte und Herausforderungen der Planungen zu informieren.

Angeboten werden drei Touren zu unterschiedlichen Campus-Bereichen. Alle Spaziergänge geben Einblicke in die Fortschritte und Herausforderungen der Umsetzung des Masterplans. Startpunkt ist die Adresse Im Neuenheimer Feld 368, 2. Obergeschoss. Anhand eines städtebaulichen Modells gibt es eine Einführung in das Thema. Im Anschluss folgt der jeweilige Spaziergang. Entlang der Strecken erfahren die Teilnehmenden mehr über aktuelle und künftige bauliche Entwicklungen. Die erste Tour startet um 14.30 Uhr und führt in das Areal zwischen Neckarbogen, Klausenpfad und Theoretikum. Die Teilnehmenden der zweiten Tour widmen sich ab 15.15 Uhr dem Campus zwischen Berliner Straße und den westlichen Klinikeinrichtungen. Die dritte Tour beginnt um 16 Uhr. Dabei steht der Campus zwischen Technologiepark und den zentralen Universitäts- und Klinikeinrichtungen im Fokus.

Eine Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen erforderlich. Wer interessiert ist, meldet sich mit Angabe des Namens und der jeweiligen Tour/Uhrzeit online unter www.heidelberg.de/campusinf bis Sonntag, 13. Oktober 2024, an. Eine Karte mit den Bereichen der Touren ist unter www.heidelberg.de/campusinf zu finden. Teilnahmeplätze sind begrenzt.

Über die Campus-Entwicklung

Derzeit werden vertiefende Gutachten, Studien und Untersuchungen für den Campus auf den Weg gebracht. Im Sommer 2024 hatten das Land Baden-Württemberg, die Universität Heidelberg und die Stadt Heidelberg mit der Unterzeichnung der gemeinsamen Umsetzungsvereinbarung einen Grundstein für die weitere Campus-Entwicklung gelegt. Das städtebauliche Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans „Neuenheim/Handschuhsheim – Campus Im Neuenheimer Feld“ hat im Herbst 2022 begonnen. Für das Areal südlich des Klausenpfades werden Teilbebauungspläne erstellt, zunächst für die Verkehrsflächen, insbesondere die neue nördliche Straße und den Straßenbahnring. Die ersten Teilbebauungsplan-Entwürfe werden ab dem Jahr 2025 erwartet. Bürgerbeteiligungen folgen, wenn die Planungen konkreter werden.