Heidelberg – Herbst im Haus der Jugend – Die Programm-Highlights im Oktober

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit dem neuen Schuljahr haben auch die Kurse und Veranstaltungen im Haus der Jugend in der Römerstraße 87 wieder begonnen. Im Oktober gibt es ein herbstlich buntes Programm:

Turnen im Vertikaltuch ab Anfang Oktober

Am Vertikaltuch kann man akrobatische Meisterleistungen vollbringen. Mit verschiedenen Wickeltechniken turnt man dabei an einem Tuch, das von der Decke hängt, klettert hoch, wickelt sich ein und lässt sich dann mit rotierenden Bewegungen durch die Schlingen im Tuch fallen. Der Adrenalinschub ist also vorprogrammiert. Neugierig und schwindelfrei? Dann schnell anmelden per E-Mail unter hausderjugend@heidelberg.de.

Trickfilm-Kurs jeden Donnerstag

Wer lernen will, wie man mit dem Smartphone und etwas Kreativität tolle Filme drehen kann, ist hier an der richtigen Adresse. Jeden Donnerstag können Interessierte von 16.30 bis 18.30 Uhr von der Künstlerin Uliana Tymoshenko lernen und beim eigenen Film Regie führen. Anmeldungen per E-Mail an kerstin.mueller@heidelberg.de.

Theater-Kurs für Jugendliche jeden Montag

Zulauf sucht auch der Theater-Kurs für Jugendliche ab 13 Jahren. Unter neuer Leitung von Pauline Schröder können Jugendliche zeigen, was Mimik und Gestik alles können. Das Endergebnis gibt es auf der Bühne zu sehen. Der Kurs findet montags von 18 bis 19.30 Uhr statt. Los geht’s am 7. Oktober 2024. Anmeldungen per E-Mail an hausderjugend@heidelberg.de.

Große Tauschbörse am 13. Oktober

Am Sonntag, 13. Oktober 2024, findet im Haus der Jugend wieder eine Tauschbörse statt. Von 10 bis 15 Uhr können Spielsachen und Kinderkleidung günstig angeboten werden. Vielleicht entdeckt man beim Stöbern den einen oder anderen Schatz? Für das leibliche Wohl sorgt das Café Plan B. Die Standmiete beträgt 7,50 Euro oder einen selbstgebackenen Kuchen in ähnlichem Wert.

Repair-Café am 19. Oktober

Am Samstag, 19. Oktober 2024, hat das Haus der Jugend den Ökostadt Rhein-Neckar e. V. zu Gast. Von 14 bis 18 Uhr heißt es wieder: Gemeinsam reparieren statt wegwerfen. Beim Repair Café unterstützen fachkundige Ehrenamtliche bei der Reparatur von Alltagsgegenständen. Die Teilnahme am Repair Café ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Die Veranstalter möchten mit dem Repair Café ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft setzen und gemeinschaftliches Reparieren in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen ermöglichen. Weitere Infos gibt es online unter oekostadt.org/Repaircafe.html.

Halloween-Teenie-Disco am 31. Oktober

Es wird gruselig: Am Donnerstag, 31. Oktober 2024, gibt es von 20 bis 22.30 Uhr wieder Party mit Grusel-Feeling, Deko und Musik. Kreative Verkleidung ist dabei gefragt, die beste wird gekürt. Das Café bietet leckere alkoholfreie Cocktails und Softdrinks an. Der Eintritt ist wie immer frei. Die Garderobe für Jacken, Totenköpfe oder Hexenhüte ist ebenso kostenlos.

Jetzt anmelden: Jugendtanztag am 7. Dezember

Ab sofort ist die Anmeldung für den Jugendtanztag am Samstag, 7. Dezember 2024, möglich. Das Heidelberger Kultevent startet im Kulturzentrum Karlstorbahnhof in der Südstadt. Zahlreiche Tanzgruppen aus Schulen, Freizeiteinrichtungen, Sportvereinen und privat trainierende Gruppen aus Heidelberg und der Metropolregion stehen dann auf der Bühne. Anmeldung online unter hausderjugend-hd.de/jugendtanztag.

Weitere Termine gibt es auf der Webseite des Hauses der Jugend unter hausderjugend-hd.de.