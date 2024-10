Heidelberg – 15. Europäisches Filmfestival der Generationen – Filme über das Älterwerden für Alt und Jung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vom 1. Oktober bis 30. November 2024 findet bundesweit die 15. Ausgabe des Europäischen Filmfestivals der Generationen statt. Es werden Filme zu den Themen Demographischer Wandel, Teilhabe, Klimaschutz und Integration gezeigt und anschließend diskutiert. In allen elf Heidelberger Seniorenzentren in den Stadtteilen Pfaffengrund, Weststadt-Südstadt, Rohrbach, Ziegelhausen-Schlierbach, Neuenheim, Bergheim, Boxberg-Emmertsgrund, Altstadt, Handschuhsheim, Wieblingen und Kirchheim werden elf verschiedene Filme des Programms gezeigt. Im Anschluss an die Veranstaltungen gibt es Publikumsgespräche mit Heidelberger Expertinnen und Experten. Die Veranstaltungen in den Heidelberger Seniorenzentren organisiert das städtische Amt für Soziales und Senioren. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Alle Veranstaltungen des Festivals – auch über Heidelberg hinaus – gibt es online unter https://festival-generationen.de/programm.php.

Die Termine in Heidelberg:

• Mittwoch, 2. Oktober 2024, 15 Uhr: „Oben“, Seniorenzentrum Pfaffengrund

• Donnerstag, 10. Oktober 2024, 14.30 Uhr: „Heaven can wait“, Seniorenzentrum Weststadt-Südstadt

• Montag, 14. Oktober 2024, 14 Uhr: „Vier Wände für zwei“, Seniorenzentrum Rohrbach

• Mittwoch, 16. Oktober 2024, 14 Uhr: „Romys Salon“, Seniorenzentrum Ziegelhausen-Schlierbach

• Mittwoch, 16. Oktober 2024, 14.30 Uhr: „Acht Geschwister“, Seniorenzentrum Neuenheim

• Mittwoch, 16. Oktober 2024, 14.30 Uhr: „Für immer – Eine lebenslange Liebe voller Würde, Intimität und Respekt“, Seniorenzentrum Bergheim

• Donnerstag, 17. Oktober 2024, 17 Uhr: „Im Taxi mit Madeleine“, Seniorenzentrum Boxberg-Emmertsgrund

• Donnerstag, 24. Oktober 2024, 14 Uhr: „Im Taxi mit Madeleine“, Seniorenzentrum Altstadt

• Donnerstag, 31. Oktober 2024, 15 Uhr: „In voller Blüte“, Seniorenzentrum Handschuhsheim

• Donnerstag, 7. November 2024, 14 Uhr: „Im Taxi mit Madeleine“, Seniorenzentrum Wieblingen

• Donnerstag, 14. November 2024, 14.30 Uhr: „Dancing Queens“, Seniorenzentrum Kirchheim

Organisation: Stadt Heidelberg, Amt für Soziales und Senioren, Antje Kehder, Dantestraße 7, 69115 Heidelberg, Telefon 06221 58-38340, E-Mail antje.kehder@heidelberg.de.

Presseinformation der Stadt Heidelberg