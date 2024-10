Frankenthal (Pfalz), Am Kanal – Sachbeschädigung durch Farbschmiererei an mehreren Fahrzeugen und an Gebäudefassade – Zeugen gesucht

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Zeit von Samstag, 28.09.2024, 15:00 Uhr, bis Sonntag, 29.09.2024, 12:40 Uhr, ereigneten sich Am Kanal im Umkreis eines dortigen Supermarktes mehrere Sachbeschädigungen durch schwarze Sprühfarbe. Bislang unbekannte Täter besprühten zwei geparkte Autos, ein Garagentor, sowie die Außenfassade und Schilder des Ladengeschäfts.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen