Frankenthal – Kunst im Rathaus „Aus dem Schatten ins Licht“ – Wanderausstellung zeigt starke Frauen

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Frauen sind die Heldinnen des Alltags. Familie, Arbeit, Soziales – sie übernehmen oftmals viele Rollen gleichzeitig. Mit ihrem Wirken leisten sie einen besonderen

Beitrag für unsere Gesellschaft und das schon seit Jahrtausenden. Doch oftmals

bleibt das Wirken der Frauen im Schatten. Umso weiter man in der Zeit zurückgeht,

umso weniger Quellen finden sich. Dass die Lebensleistungen von Frauen für die

Gesellschaft eigentlich von großer Bedeutung waren und sind, ist oftmals durch die in

der Regel männlichen Geschichtsschreiber entweder nicht wahrgenommen oder als

selbstverständlich angesehen worden und unter den Tisch gefallen – eben in den

Schatten.

Vom 1. Oktober bis 30. November ist die Wanderausstellung „Aus dem Schatten ins

Licht – Starke Frauen aus 1000 Jahren Pfälzer Geschichte“ der Stadtmuseen

Ludwigshafen und Zweibrücken im Rathaus Frankenthal zu sehen. Die Ausstellung

zeigt eben diese Frauen. Ergänzt wird sie durch eine weitere starke Frau: Dr.

Irmintraut Hegele, die einen Bezug zu Soroptimist International Club Frankenthal hat.

Initiiert wurde die Ausstellung von den Soroptimistinnen des Soroptimist International

Club Frankenthal. Schirmherr ist Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer, in

Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten und dem Bereich Kultur und Sport

der Stadtverwaltung Frankenthal.

Ausstellungseröffnung

Am Mittwoch, 2. Oktober, um 18 Uhr wird die Ausstellung im Rathaus in Frankenthal

eröffnet. Zur Eröffnung begrüßen Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer und die

Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Frankenthal, Birgit Löwer. Im Anschluss hält

Kuratorin Dr. Charlotte Glück einen Einführungsvortrag zur Ausstellung.

Mehr zur Ausstellung

Die Ausstellung „Aus dem Schatten ins Licht – Starke Frauen aus 1000 Jahren

Pfälzer Geschichte“ befindet sich im Rathaus Frankenthal, Rathausplatz, 2.

Obergeschoss. Sie kann während der Öffnungszeiten des Rathauses besichtigt

werden. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Organisiert wurde diese

Ausstellung von Soroptimist International Club Frankenthal, die sich für Frauen stark

machen. Die Soroptimistinnen freuen sich über zahlreiche interessierte Besucher,

insbesondere möchten sie Schulen und Bildungseinrichtungen ermuntern, in die

Historie einzutauchen und den Themenkomplex „Lebensleistung von Frauen“ auch in

ihre Unterrichtsformate aufzunehmen.

Soroptimist International

Soroptimist International ist die weltweit größte Vereinigung berufstätiger Frauen.

Ehrenamtlich engagieren sie sich weltweit für Menschenrechte und vor allem für

Frauen. Noch heute ist die Gleichberechtigung von Männern und Frauen nicht

überall angekommen, es Bedarf weiterhin großem Engagement, dass Frauen aus

dem Schatten treten können und ihre Leistungen gewürdigt werden. In Frankenthal

werden verschiedene Projekte, wie beispielsweise das Frauenhaus, Sprachkurse am

MGH oder Mutter-Kind-Kuren unterstützt. Die Mitglieder des Clubs engagieren sich

ehrenamtlich und sind deshalb dankbar für jede finanzielle Unterstützung in Form

von Spenden.

Wer die Projektarbeit unterstützen möchte, kann auf folgendes Konto spenden:

Förderverein Soroptimist International Club Frankenthal e.V.

Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG

IBAN: DE41 5479 0000 0003 8750 91

BIC: GENODE61SPE

Weitere Informationen auch zu den verschiedenen Projekten gibt es online unter

clubfrankenthal.soroptimist.de.

AUF EINEN BLICK

Ausstellung „Aus dem Schatten ins Licht“

2. Obergeschoss, Rathaus Frankenthal, Rathausplatz

Öffnungszeiten:

Montag und Dienstag von 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr,

Mitttwoch 8 bis 14 Uhr,

Donnerstag von 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr,

Freitags von 8 bis 12.30 Uhr.

Ausstellungsdauer: 1. Oktober bis 30. November 2024

Weitere Infos unter clubfrankenthal.soroptimist.de

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)